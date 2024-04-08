Светлана Слепцова: В 2011 году Тарьей Бе угонял мою машину

Светлана Слепцова в минувшем сезоне Кубка мира отметила выступление Тарьея Бе. Слепцова считает, что сейчас 35-летний биатлонист переживает третью или четвертую молодость, и рассказала о случае, произошедшем в 2011 году.

«Мы тогда жили в “На семи холмах”. Подъехала на своей машине к домику и оставила ее заведенной, холодно же у нас в Ханты-Мансийске. Зашла в коттедж минут на 20−30. За машину не переживала, вокруг же полиция все охраняла. У меня даже мысли не было, что что-то может случиться! Я забрала какие-то документы, вышла из домика, а машины нет. У меня глаза навыкат, ничего понять не могу. Начала искать автомобиль, обошла вокруг нашего коттеджа и увидела, что машина припаркована у домика норвежцев, а Тарьей и Эмиль Хегле Свендсен хихикают из окна. Пока меня не было, они покатались на моей машине и поставили возле своего домика», — вспомнила Светлана Слепцова в интервью для издания «Чемпионат».

«В этом году не поздравляла его с завоеванием “Малого Хрустального Глобуса”. Просто лайки ему на фото поставила, ему хватит.. Я очень хорошо общаюсь с тренером сборной Норвегии — Зигфридом Мазе. Обычно через него передаю поздравления, поэтому сейчас лично писать не стала. Правда приветы и благодарности обратно никогда не получала. Может, Мазе не передаёт (смеётся). Когда был Кубок мира, мы с Зигфридом общались часто. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских. Но ни с кем из иностранных спортсменов я сейчас не общаюсь», — добавила Светлана.

В сезоне-2023/24 победа в общем зачете биатлонного Кубка мира уже в пятый раз досталась младшему брату Тарьея — Йоханнесу Тиннесу Бе. Сам Тарьей выиграл зачет в спринтерских гонках, а в общем зачете финишировал вторым. Ранее он уже завоевывал «Большой Хрустальный Глобус» — в сезоне-2010/11.