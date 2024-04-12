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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-глава СБР Тихонов заявил, что Бессеберг заслужил тюрьму

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что экс-глава мирового биатлона Бессеберг заслужил тюрьму своим поведением.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что норвежский суд приговорил Андерса Бессеберга к трем годам и одному месяцу тюремного заключения по делу о коррупции.

«Очень давно, когда я уходил с поста вице-президента IBU, я всем сказал “до свидания” и, повернувшись в сторону Бессеберга, заявил, что его ждет позор и тюрьма. Я никогда не ошибаюсь. Тюрьмы никогда никому не желают, но своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным он ее заслужил», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Судебный процесс над Андресом Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил с 9 января по 15 февраля. Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, он обвинялся в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток в период нахождения во главе организации. Представитель обвинения заявила в суде, что Бессеберг в одном из телефонных разговоров согласился на встречу с проститутками, которая была организована и оплачена российскими государственными чиновниками.

«Это случалось. Надеюсь, что моя семья не узнает, что я пользовался услугами проституток. Если говорить в общем о российских руководителях биатлона, возможно, что эти услуги организовывались ими. Я никогда, так сказать, не выходил на улицу», — приводит слова Бессеберга VG.

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