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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Майгуров рассказал, кто возглавит сборные России по биатлону

Виктор Майгуров назвал имена специалистов, которые возглавят основные и резервные составы сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Спорт-Экспрессу» раскрыл имена специалистов, которые будут тренировать биатлонные сборные в следующем сезоне.

«Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской — Сергей Башкиров, основной женской — Михаил Шашилов, резервной женской — Артем Истомин. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит, это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность», — заявил Майгуров.

28 марта тренерский совет Союза биатлонистов России принял решение о введении новой структуры спортивных сборных начиная с сезона-2024/25. Будут сформированы мужские и женские основные и резервные сборные, а также три юниорские команды (мужская, женская и смешанная). Глава СБР объяснил, почему было принято такое решение.

«Мы два года экспериментировали и получили результат. У нас нет столько высококлассных спортсменов, чтобы их хватило на две группы. Давайте откровенно: мы не наберем восемь равных человек, зачем нам создавать команду еще из восьми? Сейчас мы хотим собрать всех лучших в одной команде, чтобы была внутренняя конкуренция. Индивидуальная подготовка неплоха, если ты умеешь это делать. Вторая команда будет концентрироваться на молодежи. Будем поддерживать спортсменов, которые переходят из юниоров во взрослый спорт», — добавил Майгуров.

55-летний Виктор Майгуров возглавляет СБР с 2020 года, сменив на этом посту другого экс-биатлониста — Владимира Драчева. Во время своей биатлонной карьеры Майгуров завоевал две бронзовые медали на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити. Также Майгуров — трехкратный чемпиона мира (1996, 1997, 2000).

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