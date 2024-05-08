Доротея Вирер: Россия — важная страна для мирового биатлона
Экс-обладательница Кубка мира по биатлону выразила уверенность, что биатлонисты из России смогут вернуться на Кубок мира.
Экс-обладательница Кубка мира по биатлону выразила уверенность, что биатлонисты из России смогут вернуться на Кубок мира.
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопрос, как спортсмены относятся к отсутствию на международных соревнованиях соперников из России.
«Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим. Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира. Не знаю когда. Но за последние два года у них происходит много интересного. Я слежу за ними в социальных сетях и знаю, что у них довольно много соревновательной практики», — приводит слова Вирер «Чемпионат».
В феврале 2022 года Международная ассоциация биатлонистов отстранила биатлонистов из России от международных соревнований.
Вирер 34 года. Она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр. В 2019 и 2020 годах итальянка становилась обладательницей Кубка мира по биатлону. Доротея неоднократно попадала в списки самых красивых спортсменок мира.