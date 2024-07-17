На биатлонистов сборной России пожаловались в ГИБДД
На биатлонистов сборной России, который проводят тренировочные сборы, пожаловались в ГИБДД, сообщает журналист Дмитрий Занин.
На биатлонистов сборной России, который проводят тренировочные сборы, пожаловались в ГИБДД, сообщает журналист Дмитрий Занин.
Сборная России проводит сборы на Семеновском перевале, которые завершатся 27 июля. Один из участников дорожного движения пожаловался на помехи, которые биатлонисты создают на дороге.
«Лютая ситуация получилась. Парни катаются по трассе, и кто-то из проезжающих мимо автолюбителей пожаловался в местный ОВД, что мешают ездить. Юрий Михайлович Каминский после тренировки поедет в участок писать объяснительную. Вот я, заслуженный тренер России, тренер мужской сборной по биатлону, пишу объяснительную. Вообще дичь, конечно, какая-то. Пустая дорога, никакая не федеральная трасса. Бывает, встает машина за каким-то биатлонистом, на секунд 15 задерживается, а потом проезжает и обгоняет. Нашелся же какой-то тип, который реально в полицию пожаловался!» — рассказал Занин в телеграм-канале.
Позднее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский написал объяснительную в алтайском отделе ГИБДД.
«Каминский объяснительную пишет в местном ГИБДД. Там даже семейное положение и образование заполнять нужно. Говорят, что раз кто-то пожаловался, то в органах обязаны отреагировать. Вот бумагу оформили.
— Теперь после каждой тренировки так приезжать, что ли, сюда?
— Ну, вы дорогу не перекрывайте, да и все», — добавил Занин.