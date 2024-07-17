На биатлонистов сборной России пожаловались в ГИБДД

Сборная России проводит сборы на Семеновском перевале, которые завершатся 27 июля. Один из участников дорожного движения пожаловался на помехи, которые биатлонисты создают на дороге.

«Лютая ситуация получилась. Парни катаются по трассе, и кто-то из проезжающих мимо автолюбителей пожаловался в местный ОВД, что мешают ездить. Юрий Михайлович Каминский после тренировки поедет в участок писать объяснительную. Вот я, заслуженный тренер России, тренер мужской сборной по биатлону, пишу объяснительную. Вообще дичь, конечно, какая-то. Пустая дорога, никакая не федеральная трасса. Бывает, встает машина за каким-то биатлонистом, на секунд 15 задерживается, а потом проезжает и обгоняет. Нашелся же какой-то тип, который реально в полицию пожаловался!» — рассказал Занин в телеграм-канале.

Позднее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский написал объяснительную в алтайском отделе ГИБДД.