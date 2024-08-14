Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

«СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Андреевича», — сказано в сообщении.
Ушаков был самым молодым мастером спорта СССР среди лыжников и биатлонистов. Это звание он получил уже в 17 лет после победы в эстафете на чемпионате мира 1970 года. После этого Ушаков еще дважды побеждал в эстафетных гонках на чемпионатах мира — в 1974 и 1977 годах.
В качестве запасного Ушаков входил в состав сборной СССР на трех Олимпийских играх (1972, 1976, 1980). В 1980 году он выиграл чемпионат СССР и завершил карьеру в возрасте 31 года.
После окончания карьеры Ушаков работал старшим преподавателем кафедры физического воспитания военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге. Также он был тренером женской команды Санкт-Петербурга по биатлону.