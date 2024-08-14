Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Ушаков был самым молодым мастером спорта СССР среди лыжников и биатлонистов. Это звание он получил уже в 17 лет после победы в эстафете на чемпионате мира 1970 года. После этого Ушаков еще дважды побеждал в эстафетных гонках на чемпионатах мира — в 1974 и 1977 годах.