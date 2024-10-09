Олимпийскую чемпионку из Украины дисквалифицировали на один год

Виту Семеренко обвинили в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года. Срок санкции отсчитывается с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года.
38-летняя Семеренко — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафетной гонке вместе с сестрой Валентиной, Юлией Джимой и Оленой Пидгрушной. На Играх в Сочи Вита завоевала еще одну медаль — бронзовую в спринтерской гонке. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины.
Также на счету Виты Семеренко два серебра и пять бронзовых наград чемпионатов мира. В сезоне-2023/24 спортсменка выступала только на национальных соревнованиях.