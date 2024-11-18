Антон Бабиков: Некоторые люди убивают российский биатлон

«Пример убийства? Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других — якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную. Это мы слышали еще в 2018 году после Олимпиады, когда Максу Цветкову, мне и другим говорили, что у нас на подходе 25 Логиновых, и что в итоге? Возрастных ограничений быть не должно. Но какая разница? Хотите — разваливайте, я буду бегать кроссиком и смотреть на это со стороны и надеяться, что кто-то выживет», — добавил Бабиков.