Халили ответил на критику за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише



«Биатлонисты в данной ситуации и правы, и неправы. Конечно, так делать не надо, но один раз, чтобы лишний раз привлечь внимание и к проблеме, и к биатлону, сделать хайп — ничего страшного, нормально. Если будет прописано в регламенте, так делать не будут. Самое главное, если бы соперники были рядом, они такую пулю не расписали бы. Уже второй день спортивная общественность страны обсуждает этот финиш — молодцы. Сделали как сделали», — приводит слова Губерниева Sport24.