Халили ответил на критику за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише

Напомним, 16 ноября Карим Халили и Даниил Серохвостов определили, кто первым пересечет финишную линию в масс-старте в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона, сыграв в «Камень, ножницы, бумага». Победу одержал Халили, он и занял первое место в гонке. Третьим к финишу пришел белорус Антон Смольский.
Позднее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал решение спортсменов.
«Это все равно, что я приду в театр, а мне цирк показывают, это разные вещи. Цирк должен быть в цирке», — приводит слова Каминского ТАСС.
— Мы вышли получить удовольствие от гонки, сделать свою работу. Мы ее сделали так, как хотели. Результат для нас был очевиден в тот день. Если бы нас дисквалифицировали, мы бы все равно знали, где мы были в тот день, — приводит слова Халили «Матч ТВ».
Халили и Серохвостова поддержал Дмитрий Губерниев.
«Биатлонисты в данной ситуации и правы, и неправы. Конечно, так делать не надо, но один раз, чтобы лишний раз привлечь внимание и к проблеме, и к биатлону, сделать хайп — ничего страшного, нормально. Если будет прописано в регламенте, так делать не будут. Самое главное, если бы соперники были рядом, они такую пулю не расписали бы. Уже второй день спортивная общественность страны обсуждает этот финиш — молодцы. Сделали как сделали», — приводит слова Губерниева Sport24.