Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
«Настроение, как всегда, хорошее. Для нас любой старт — праздник, мы радуемся. Когда я бежала, мне тренеры подсказывали секунды, говорили, что нужно работать везде и не расслабляться. Как смогла в концовке прибавить? Вот как раз поддержка тренеров помогла. Мне везде кричали, подсказывали, что нужно равнину отрабатывать и бороться там», — сказала после гонки Тамара Дербушева.
29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 22 минуты и 7,9 секунды. Второй с отставанием 5,7 секунды стала Кристина Резцова, третьей — Светлана Миронова, отставшая от Дербушевой на 6 секунд. Для Светланы Мироновой это первый личный подиум с апреля 2022 года.
Лучшая из белорусских спортсменок Динара Смольская заняла четвертое место. Четыре лучшие биатлонистки ни разу не промахнулись на стрельбище.
Этап в Ханты-Мансийске продлится до 24 ноября. Помимо спринта, в его программу входят гонки преследования и масс-старты.