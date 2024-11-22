Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

«Настроение, как всегда, хорошее. Для нас любой старт — праздник, мы радуемся. Когда я бежала, мне тренеры подсказывали секунды, говорили, что нужно работать везде и не расслабляться. Как смогла в концовке прибавить? Вот как раз поддержка тренеров помогла. Мне везде кричали, подсказывали, что нужно равнину отрабатывать и бороться там», — сказала после гонки Тамара Дербушева.