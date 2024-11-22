Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества

«Не скажу, что я доволен последним кругом, пока очень тяжело в плане состояния. Нет прыти именно, мощного рывка. Сезон тяжело пока начинается. Немножко получилось на стрельбе. Серохвостову на последнем круге проиграл около шести секунд, поэтому не могу быть доволен. Даниил сейчас в хорошей форме. Работаем, продолжаем бороться, впереди все будет лучше. По себе говорю, не знаю, как будет другим», — сказал Латыпов после гонки.