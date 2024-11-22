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Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем мужской спринтерской гонки на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский призер преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты и 31,3 секунды, допустив два промаха. Вторым с отставанием шесть секунд финишировал Даниил Серохвостов, третьим — Карим Халили, проигравший победителю 16,1 секундs.

«Не скажу, что я доволен последним кругом, пока очень тяжело в плане состояния. Нет прыти именно, мощного рывка. Сезон тяжело пока начинается. Немножко получилось на стрельбе. Серохвостову на последнем круге проиграл около шести секунд, поэтому не могу быть доволен. Даниил сейчас в хорошей форме. Работаем, продолжаем бороться, впереди все будет лучше. По себе говорю, не знаю, как будет другим», — сказал Латыпов после гонки.

Лучшим из белорусских спортсменов стал Дмитрий Лазовский, финишировавший на седьмой позиции с отставанием 46,8 секунды.

Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 24 ноября. Помимо спринта, в его программу входят гонки преследования и масс-старты.