Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере

«Апелляционный отдел CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела CAS (ADD) о том, что г-н Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил (ADRV) на основании аномалий, обнаруженных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP).



В результате этого заключения г-н Устюгов был подвергнут санкциям в виде четырехлетней дисквалификации. Кроме того, все соревновательные результаты, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/14, аннулированы, включая все соответствующие медали, очки и призы. Сюда входят результаты, достигнутые на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он был удостоен золотой медали в масс-старте и бронзовой медали в мужской эстафете. Г-н Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии (SFT). Однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям», — говорится в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).