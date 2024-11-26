Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере

«Апелляционный отдел CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела CAS (ADD) о том, что г-н Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил (ADRV) на основании аномалий, обнаруженных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP).
В результате этого заключения г-н Устюгов был подвергнут санкциям в виде четырехлетней дисквалификации. Кроме того, все соревновательные результаты, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/14, аннулированы, включая все соответствующие медали, очки и призы. Сюда входят результаты, достигнутые на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он был удостоен золотой медали в масс-старте и бронзовой медали в мужской эстафете. Г-н Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии (SFT). Однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям», — говорится в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).
Отмечается также, что Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS отклонить совместную апелляцию со Светланой Слепцовой, оспаривающую решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) в первой инстанции в феврале 2020 года, которые были основаны на результатах, полученных из базы данных Московской системы управления лабораторной информацией (LIMS). Тогда IBU объявил, что Устюгов и Слепцова, уже завершившие карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Слепцова была признана виновной в использовании остарина, Устюгов — оксандролона.
В результате этого решения Устюгов был лишен всех соответствующих медалей, очков и призов с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, включая золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
Перераспределение медалей с этих соревнований может быть осуществлено только после окончательного решения Федерального суда Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного комитета МОК.