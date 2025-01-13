Спортсмены, которые вернулись после завершения карьеры

В 1995 году Сергей Чепиков принял решение уйти из биатлона в лыжные гонки, но не смог добиться в этом виде спорта желаемых результатов. После Олимпийских игр 1998 года в Нагано спортсмен принял решение завершить карьеру. Однако, спустя три года Чепиков вернулся в биатлон. Он смог набрать форму и добавил в свою копилку пять наград с чемпионатов мира, в том числе золото в смешанной эстафете. А на своей шестой Олимпиаде, которая прошла в Турине в 2006 году, Чепиков выиграл серебро в эстафете 4×7,5 км.