Спортсмены, которые вернулись после завершения карьеры

Сергей Чепиков
Сергей Чепиков выступал в биатлоне до 1995 года. За это время он смог завоевать пять наград на Олимпийских играх, в том числе два золота в эстафете 4×7,5 км и спринте на 10 км. Также Чепиков стал чемпионом мира в 1989 году в командной гонке на 10 км.
В 1995 году Сергей Чепиков принял решение уйти из биатлона в лыжные гонки, но не смог добиться в этом виде спорта желаемых результатов. После Олимпийских игр 1998 года в Нагано спортсмен принял решение завершить карьеру. Однако, спустя три года Чепиков вернулся в биатлон. Он смог набрать форму и добавил в свою копилку пять наград с чемпионатов мира, в том числе золото в смешанной эстафете. А на своей шестой Олимпиаде, которая прошла в Турине в 2006 году, Чепиков выиграл серебро в эстафете 4×7,5 км.
Майкл Джордан
Легендарный баскетболист и шестикратный чемпиона НБА Майкл Джордан дважды возвращался после завершения карьеры. Первый раз спортсмен объявил о том, что уходит из НБА в октябре 1993 года. Джордан заявил, что потерял интерес к баскетболу.
Спустя год Майкл Джордан неожиданно подписал контракт с бейсбольной командой «Чикаго Уайт Сокс» и выступал за ее фарм-клуб «Бирмингем Баронс», а также за «Скоттсдейл Скорпионз» в низшей бейсбольной лиге. В марте 1995 года Джордан объявил о возвращении в НБА и выиграл в составе «Буллз» три чемпионских титула.
Второй раз Майкл объявил о завершении карьеры в январе 1999 года. Но уже в сентябре 2001 года баскетболист вновь вернулся на паркет. Он выступал за команду «Вашингтон Уизардс» и дважды сыграл в Матче всех звезд. Всего за карьеру Джордан 14 раз попадал в число сильнейших игроков НБА.
Евгений Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко завоевал первую золотую медаль в Турине. После этого он покинул любительский спорт и катался в различных шоу по всему миру. Осенью 2009 года за пять месяцев до ОИ-2010 спортсмен возобновил карьеру, победив на чемпионате России и взяв золото на чемпионате Европы.
На Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко с небольшим отрывом лидировал после короткой программы. В произвольной программе Евгений выполнил связку из четверного и тройного тулупов, но допустил несколько помарок по ходу выступления. Олимпийским чемпионом стал канадец Эван Лайсачек, опередив российского фигуриста на 1,31 балла. Также после возвращения Плющенко стал чемпионом Европы в 2010 и 2012 годах и завоевал золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи.
Ким Клейстерс
Четырехкратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс также как и Майкл Джордан дважды возвращалась после завершения карьеры. Впервые об уходе из тенниса спортсменка объявила в 2007 году. Это было вызвано проблемами со здоровьем. В марте 2009 года Клейстерс вернулась на корт и выиграла три титула на турнирах Большого шлема.
В 2012 году теннисистка вновь объявила о завершении карьеры и вернулась в тур в 2020 году. После второго возвращения 37-летняя Клейстерс не смогла выиграть ни одного матча.
Майкл Фелпс
Легендарный американский пловец Майкл Фелпс завоевал 28 наград на Олимпийских играх. Впервые 15-летний Фелпс выступил на Олимпиаде в 2000 году в Сиднее, там он попал в финал на дистанции 200 метров баттерфляем и занял пятое место.
После Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, там Фелпс стал 18-кратным чемпионом, он объявил о завершении карьеры.
«Если я решил завершить карьеру, то мое решение окончательное и бесповоротное. Я мог путешествовать по всем этим прекрасным городам во время соревнований, но я даже не мог их посмотреть. Я видел только отель и место тренировок, вот и все. После этих Олимпийских игр, я смогу заняться тем, чем мне хочется», — сказал Фелпс в передаче «60 минут» на телеканале CBS.
Спустя два года Майкл Фелпс все же вернулся. А на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро 31-летний спортсмен стал абсолютным рекордсменом по количеству олимпийских наград. В активе Фелпса 23 золотых, три серебряных и две бронзовых медали.