Французская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира

Спортсменка преодолела дистанцию за 38.13,4, не совершив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место заняла немка Селина Гротиан, которая уступила победительнице 7,2 секунды, она также не допустила ни одного промаха. Третьей стала еще одна представительница Германии — лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройс (+16,7).