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Французская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира

Лу Жанмонно выиграла спринт на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Спортсменка преодолела дистанцию за 38.13,4, не совершив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место заняла немка Селина Гротиан, которая уступила победительнице 7,2 секунды, она также не допустила ни одного промаха. Третьей стала еще одна представительница Германии — лидер общего зачета Кубка мира Франциска Пройс (+16,7).

Для 26-летней Жанмонно победа стала пятой в личных гонках в сезоне-2024/25 и девятой — за всю карьеру. Француженка является двухкратной чемпионкой мира в составе эстафетных команд.

24 января в Антхольце пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км. Этап продлится до 26 января.