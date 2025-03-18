Спортивный журналист Круглов найден в тюменской гостинице

«Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Напомним, этап чемпионата России по биатлону в Тюмени проходил с 13 по 16 марта. В Тюмень Круглов приехал, чтобы освещать спортивное событие. В ночь с 16 на 17 марта поступил запрос на поиски Александра, потому что он продолжительное время не выходил на связь с родственниками. Поиски незамедлительно начал отряд «ЛизаАлерт».