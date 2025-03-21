Французские биатлонисты впервые стали обладателями Кубка наций

21 марта на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене прошел мужской спринт, ставший заключительной гонкой, которая идет в зачет Кубка наций. По итогам гонки французы набрали в общей сложности 9002 очка и впервые в своей истории стали обладателями Кубка наций, прежде они восемь раз занимали второе место.