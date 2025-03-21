Французские биатлонисты впервые стали обладателями Кубка наций

21 марта на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене прошел мужской спринт, ставший заключительной гонкой, которая идет в зачет Кубка наций. По итогам гонки французы набрали в общей сложности 9002 очка и впервые в своей истории стали обладателями Кубка наций, прежде они восемь раз занимали второе место.
Норвежцы заняли пять первых мест в последней зачетной гонке сезона, однако заняли лишь второе место (8842 очка) в зачете Кубка Наций и впервые с сезона-2016/17 не смогли завоевать трофей. Третье место заняла сборная Швеции (7862).
Биатлонисты СССР побеждали в Кубке наций 1 раз — в 1990 году. Под флагом России отечественные спортсмены первенствовали в этом зачете четыре раза — в 1996, 2007, 2012 и 2013 годах.
Международный союз биатлонистов в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.