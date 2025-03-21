Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии

Биатлонисты сборной Норвегии Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансен рассказали NRK, как попали в автомобильную аварию в Эстонии перед этапом Кубка IBU. ДТП произошло по пути из Стокгольма в эстонский Отепя. Арнеклейв и Кристиансен были пассажирами в арендованной машине.
«Было очень скользко. Мы проехали перекресток, прежде чем вылетели в кювет. Вся передняя часть была разбита, и машиной было невозможно управлять», — рассказал Кристиансен.
«Машина была полностью разбита, и ехать дальше было невозможно. Трансмиссия была разрушена, а под машиной и под капотом все болталось. Оглядываясь назад, я думаю, что это просто безумие, что все прошло так хорошо», — сказала Юни Арнеклейв.
«Удивительно, что никто серьезно не пострадал, я отделалась легкой болью в шее. Первые несколько ночей мне снились кошмары», — добавила биатлонистка.
Кубок IBU в Отепя проходил с 6 по 15 марта. Кристиансен на первом этапе в Отепя стал вторым в спринте и пасьюте и одержал победу в гонке с общего старта. Арнеклейв завоевала бронзу в гонке преследования.
Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022 года.