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Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии

Норвежские биатлонисты Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансен попали в ДТП перед этапом Кубка IBU.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Минспорта Беларуси

Биатлонисты сборной Норвегии Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансен рассказали NRK, как попали в автомобильную аварию в Эстонии перед этапом Кубка IBU. ДТП произошло по пути из Стокгольма в эстонский Отепя. Арнеклейв и Кристиансен были пассажирами в арендованной машине.

«Было очень скользко. Мы проехали перекресток, прежде чем вылетели в кювет. Вся передняя часть была разбита, и машиной было невозможно управлять», — рассказал Кристиансен.

«Машина была полностью разбита, и ехать дальше было невозможно. Трансмиссия была разрушена, а под машиной и под капотом все болталось. Оглядываясь назад, я думаю, что это просто безумие, что все прошло так хорошо», — сказала Юни Арнеклейв.

«Удивительно, что никто серьезно не пострадал, я отделалась легкой болью в шее. Первые несколько ночей мне снились кошмары», — добавила биатлонистка.

Кубок IBU в Отепя проходил с 6 по 15 марта. Кристиансен на первом этапе в Отепя стал вторым в спринте и пасьюте и одержал победу в гонке с общего старта. Арнеклейв завоевала бронзу в гонке преследования.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022 года.