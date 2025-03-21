Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии

«Машина была полностью разбита, и ехать дальше было невозможно. Трансмиссия была разрушена, а под машиной и под капотом все болталось. Оглядываясь назад, я думаю, что это просто безумие, что все прошло так хорошо», — сказала Юни Арнеклейв.