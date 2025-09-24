10-кратная чемпионка мира по биатлону предстанет перед судом

О произошедшем стало известно в 2022 году. На спортивном фестивале Симон воспользовалась банковской картой Бреза-Буше, с помощью которой оплатила покупки в интернет-магазине. Жулия приобрела себе камеру типа GoPro, общий ущерб составил от €1000 до €2000. Второй иск был подан одним из спортсменов французской сборной, его имя не уточняется. Сама биатлонистка вину не признает, говоря, что мошенники воспользовались ее честным именем, чтобы совершить преступление.

