Дочь Бьорндалена выступила за сборную Минска по биатлону

Уле-Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20 раз становился чемпионом мира и шесть раз обладателем Кубка мира по биатлону. Он является одним из рекордсменов по количеству золотых медалей на зимних Играх (норвежские лыжники Бьорна Дели и Марит Бьорген имеют столько же). На Олимпиаде-2026 в Италии соотечественник лыжник Йоханнес Клебо повторил их рекорд.