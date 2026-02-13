Ричмонд
Дочь Бьорндалена выступила за сборную Минска по биатлону

Дочь многократных олимпийских чемпионов Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой приняла участие в детском турнире по биатлону «Снежный снайпер» в Раубичах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В спринте среди девочек младшего возраста Ксения Бьорндален заняла четвертое место. Она проиграла победительнице 27,8 секунды, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

Всего юные биатлонистки бежали три круга по 600 м без винтовок, которые уже лежали на стрельбище.

Уле-Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20 раз становился чемпионом мира и шесть раз обладателем Кубка мира по биатлону. Он является одним из рекордсменов по количеству золотых медалей на зимних Играх (норвежские лыжники Бьорна Дели и Марит Бьорген имеют столько же). На Олимпиаде-2026 в Италии соотечественник лыжник Йоханнес Клебо повторил их рекорд.

Дарья Домрачева является четырехкратной чемпионкой Игр по биатлону, двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира в сезоне-2014/15.