Йоханнес Клебо стал самым титулованным лыжником в истории

29-летний норвежец преодолел дистанцию в 10 километров свободным стилем за 20 минут 36,2 секунды. Второе место занял француз Матис Делож (+4,9 с), третьим стал норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0 с).
Йоханнес Клебо завоевал третье золото на Олимпиаде-2026 и стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд зимних Олимпийских игр. По числу олимпийских побед он догнал своих знаменитых соотечественников: лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.
Клебо — 15-кратный чемпион мира, что является рекордом среди мужчин в лыжных гонках. На счету Дэли восемь побед на мировых чемпионатах. Таким образом, по сумме олимпийских и мировых титулов Клебо стал самым титулованным лыжником в истории. На счету Бьорген — 18 побед на чемпионатах мира.
На Олимпиаде-2026 Клебо примет участие еще в трех дисциплинах: командной эстафете 4×7,5 км (15 февраля), командном спринте (18 февраля) и масс-старте на 50 км (21 февраля).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Коростелев в сегодняшней гонке занял 15-е место, отстав от победителя на 1 минуту и 6,1 секунды.