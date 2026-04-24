Андрей Падин возглавит мужскую сборную России по биатлону

58-летний специалист Андрей Падин станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону, об этом сообщает пресс-служба СБР.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: СБР

Соответствующее решение было принято исполкомом тренерского совета Союза биатлонистов России. Его кандидатуру во главе команды А должно будет утвердить министерство спорта страны.

Под руководством Падина будут готовиться Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Алексей Вагин, Юрий Иванов, Александр Корнев, Евгений Сидоров и Даниил Сгибнев.

Группой «Б» российских биатлонистов будет руководить Сергей Башкиров, который займется подготовкой Даниила Усова, Тимофея Грехова, Михаила Куприна, Алексея Матвеева, Егора Соломенникова, Романа Канаровского и Николая Алексеева.

Отмечается, что Карим Халили, Александр Поварницын, Савелий Коновалов, Александр Логинов и Роман Еремин будут готовиться в регионах или самостоятельно.

Состав женской сборной будет объявлен на следующей неделе.

Ранее вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев рассказал, что, по его мнению, биатлонистов из России могут вернуть на международную арену в сентябре.