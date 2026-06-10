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В IBU поздравили Майгурова с переизбранием на пост главы СБР

10 июня Виктор Майгуров, возглавляющий СБР с 2020 года, победил на выборах Юрия Батманова большинством голосов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Мы знаем, что Виктора переизбрали. Поздравления от меня и от IBU», — приводит слова Далина ТАСС.

Виктор Майгуров переизбран на пост главы СБР на новый четырехлетний срок. За него проголосовали 46 делегатов отчетно-выборной конференции организации. Его оппонент, Юрий Батманов, набрал 6 голосов.

Майгурову 57 лет, он занял пост президента СБР в 2020 году, в октябре 2022 года был переизбран на новый срок. Майгуров является двукратным бронзовым олимпийским призером и трехкратным чемпионом мира. Работал в техническом комитете IBU.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года.