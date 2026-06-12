Кайса Мякяряйнен стала тренером молодежной сборной Финляндии по биатлону

Трехкратная обладательница Кубка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен назначена на пост главы молодежной сборной Финляндии, информирует Nordic Magazine.
Под руководством 43-летней спортсменки будет выступать национальная команда, в состав которой включены девушки Айно Коскела, Венла Меннала, Элли Пююкенен и Стелла Эберг, а также юноши Нило Коуваляйнен, Топиас Олликка, Йессе Раволяйнен и Олли Сеппяля.
Мякяряйнен является победительницей Кубка мира в сезонах-2010/11, 2013/14 и 2017/18, чемпионкой мира 2011 года, а также многократным призером чемпионатов мира и иных международных соревнований.