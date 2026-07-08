В IBU заявили, что не изменят решение по отстранению россиян

IBU не изменил позицию по отстранению российских биатлонистов, несмотря на рекомендации МОК



Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу отстранения российских спортсменов остается прежней, сообщил ТАСС глава организации Олле Далин.



Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.



«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая будет регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты», — сказал Далин.



Сейчас в Спортивном арбитражном суде рассматривается иск Союза биатлонистов России с требованием отменить отстранение российских спортсменов, действующее с весны 2022 года.