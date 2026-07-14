Губерниев отреагировал на смерть Галины Куклевой

Куклева стала олимпийской чемпионкой Игр-1998 в Нагано, выиграв спринтерскую гонку. Также в ее активе серебро и бронза Олимпиады в эстафетах, три золотые медали чемпионатов мира, три награды мировых первенств другого достоинства, титул чемпионки Европы и девять побед на этапах Кубка мира.