Губерниев отреагировал на смерть Галины Куклевой

Галина Куклева скончалась в ночь на 14 июля. Ей было 53 года.
«Умерла Галина Куклева! Олимпийская чемпионка по биатлону… Многократная чемпионка мира… После очень тяжелой и продолжительной болезни…. Галя, такая светлая и замечательная… Горе в биатлонной семье…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Куклева стала олимпийской чемпионкой Игр-1998 в Нагано, выиграв спринтерскую гонку. Также в ее активе серебро и бронза Олимпиады в эстафетах, три золотые медали чемпионатов мира, три награды мировых первенств другого достоинства, титул чемпионки Европы и девять побед на этапах Кубка мира.
После завершения карьеры в 2003 году биатлонистка была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.