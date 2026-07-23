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На выборах главы мирового биатлона будет один кандидат

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах нового президента Международного союза биатлонистов (IBU).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Выборы на руководящие должности IBU пройдут 17—20 сентября в Германии. Также на безальтернативной основе на должность вице‑президента IBU баллотируются шведка София Домей, а на должность казначея IBU — австриец Кристиан Шерер.

С 2018 года главой IBU был швед Олле Далин. 71-летний функционер не сможет баллотироваться на новый срок, поскольку уже провел во главе организации максимально разрешенные восемь лет.

47-летний Фарчник является членом исполнительного комитета IBU с 2022 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года. В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских биатлонистов подали иск к IBU с требованием снять отстранение российских спортсменов. В мае стало известно, что CAS начал закрытые слушания по этому делу.