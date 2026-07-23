На выборах главы мирового биатлона будет один кандидат

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года. В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских биатлонистов подали иск к IBU с требованием снять отстранение российских спортсменов. В мае стало известно, что CAS начал закрытые слушания по этому делу.