На выборах главы мирового биатлона будет один кандидат

Выборы на руководящие должности IBU пройдут
С 2018 года главой IBU был швед Олле Далин. 71-летний функционер не сможет баллотироваться на новый срок, поскольку уже провел во главе организации максимально разрешенные восемь лет.
47-летний Фарчник является членом исполнительного комитета IBU с 2022 года.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года. В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских биатлонистов подали иск к IBU с требованием снять отстранение российских спортсменов. В мае стало известно, что CAS начал закрытые слушания по этому делу.