Тихонов пожаловался на отношение к званию биатлониста века

Четырехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов заявил, что не получает никаких выплат от Международного союза биатлонистов (IBU) за звание лучшего биатлониста XX века, а в России этому достижению, по его мнению, уделяют недостаточно внимания.
— IBU присваивал вам звание лучшего биатлониста XX века. Это звание по-прежнему сохранилось?
— А кто его отнимет? Моих результатов и близко никто не повторил: четыре Олимпиады с золотыми медалями! Изначально выбирали между мной и Франком Ульрихом, с которым мы были друзьями. Но Франк сам сказал Бессебергу, что я заслужил. Но мне за это звание IBU ничего не платит. Считаю, что это должно рассматриваться у нас в стране. Нам платят за звания олимпийского чемпиона, но что делать. Все равно горжусь, что все рекорды принадлежат не только мне, но и моей стране. Никогда не думал, что я могу взять у России, всегда мыслил о том, что я могу дать своей стране.
— Хотели бы, чтобы IBU начал вам платить за это звание?
— Понятия не имею, насколько это реально. Никогда никуда не обращался. Может быть, при смене президента IBU что-то будет. Там сейчас стоит кандидатура словенца на конгресс в сентябре, которого я поддержу. Но даже не надеюсь, что мне начнут платить за звание лучшего биатлониста XX века.
— Что вам дает это звание?
— Это не мне дает, а стране. Страна должна гордиться, что лучший биатлонист века — россиянин. Плохо, что мы об этом не говорим и не подчеркиваем, как будто не было такого. Может, после смерти и меня вспомнят, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24.