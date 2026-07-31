Тихонов пожаловался на отношение к званию биатлониста века

— А кто его отнимет? Моих результатов и близко никто не повторил: четыре Олимпиады с золотыми медалями! Изначально выбирали между мной и Франком Ульрихом, с которым мы были друзьями. Но Франк сам сказал Бессебергу, что я заслужил. Но мне за это звание IBU ничего не платит. Считаю, что это должно рассматриваться у нас в стране. Нам платят за звания олимпийского чемпиона, но что делать. Все равно горжусь, что все рекорды принадлежат не только мне, но и моей стране. Никогда не думал, что я могу взять у России, всегда мыслил о том, что я могу дать своей стране.