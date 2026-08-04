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Пятикратный чемпион мира по биатлону дебютирует в велоспорте

Французский биатлонист Эмильен Жаклен может дебютировать в профессиональной велогонке. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на La Presse de la Manche.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, Жаклен 16 августа примет участие в гонке «Полинорманд», которая входит в календарь Кубка Франции.

— Я отношусь ко всему серьезно, и к этому виду спорта тоже. Как я уже говорил, я отложил в сторону все, чего добился в своей биатлонной карьере. Я готов отбросить свое эго и столкнуться с трудностями в подобных соревнованиях. Это все часть ускоренного процесса обучения, через который мне предстоит пройти. Что касается резкости, скажем так, я достиг нужного уровня. Мне сказали, что не обязательно снижать вес еще больше", — приводит слова Жаклена Ski-nordique.

31-летний Эмильен Жаклен является олимпийским чемпионом в эстафете и пятикратным чемпионом мира. В феврале Эмильен выиграл золото Олимпийских игр в эстафете и завоевал первую личную медаль Игр — бронзу в гонке преследования. Спортсмен не объявлял о завершении карьеры в биатлоне.