Пятикратный чемпион мира по биатлону дебютирует в велоспорте

— Я отношусь ко всему серьезно, и к этому виду спорта тоже. Как я уже говорил, я отложил в сторону все, чего добился в своей биатлонной карьере. Я готов отбросить свое эго и столкнуться с трудностями в подобных соревнованиях. Это все часть ускоренного процесса обучения, через который мне предстоит пройти. Что касается резкости, скажем так, я достиг нужного уровня. Мне сказали, что не обязательно снижать вес еще больше", — приводит слова Жаклена Ski-nordique.