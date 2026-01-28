Олимпийская чемпионка завела аккаунт на OnlyFans ради участия в Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц завела аккаунт на OnlyFans для того, чтобы оплатить подготовку к Олимпийским играм — 2026 в Италии. Об этом сообщает Bild.
«Для меня OnlyFans — лучшее, что могло случиться. Это спонсор, который дает возможность заниматься моим видом спорта параллельно со службой в Вооруженных силах. Это совершенно нормально», — объяснила спортсменка в интервью.
Буквиц завоевала золото на Олимпиаде-2018 в Пекине в соревнованиях двоек вместе с напарницей Мариамой Яманкой. В ее активе также золото на чемпионате мира-2024 и множество побед на этапах Кубка мира, что делает ее одним из лидеров сборной Германии.
Напомним, Олимпиада в Милане стартует 1 февраля. Букавиц является одной из претенденток на олимпийское золото в бобслее.
Отметим, что Буквиц не единственная из сборной Германии, у кого есть аккаунт на Onlyfans. Георг Фляйшхауэр из мужской команды тоже зарегистрирован на платформе. Там он «показывает жизнь профессионального спортсмена», при этом «демонстрирует тело и мускулы».