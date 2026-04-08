Отец украинского атлета объяснил его снятие с Олимпиады давлением России

Скелетониста Михаила Гераскевича отстранили из-за шлема с портретами погибших украинских спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Михаил Гераскевич, президент Федерации бобслея и скелетона Украины и отец скелетониста Владислава Гераскевича, выразил мнение, что его сын был отстранен от зимней Олимпиады-2026 под давлением России и США.

«Я уверен, что МОК принял решение о дисквалификации Владислава под давлением России. Но, с другой стороны, МОК мог бы не поддаться этому давлению», — сказал Гераскевич-старший в интервью Sport.ua.

Он также отметил, что давление, по его мнению, осуществлялось при согласии США.

Особое внимание отец скелетониста уделил реакции президента МОК Кирсти Ковентри, когда та общалась с его сыном. Гераскевич утверждает, что когда Владислав достал шлем и спросил, в чем заключается нарушение, если это связано с памятью, у Ковентри сильно дрожали руки и лицо.

Намомним, скелетонист Гераскевич был отстранен от Олимпиады из-за шлема, на котором были портреты украинских спортсменов, погибших во время военного конфликта России и Украины.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше