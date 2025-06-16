Скелетон: что нужно знать о самом скоростном зимнем виде спорта

Название «скелетон» впервые появилось в 1892 году и, по одной из версий, связано с внешним видом саней — металлический каркас без обшивки напоминал скелет. Уже в 1928 году скелетон включили в программу зимних Олимпийских игр, но затем он исчез с международной сцены почти на полвека. Только в 2002 году спорт вновь вернулся на Олимпиаду — на этот раз надолго.