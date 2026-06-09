Латвийца Фогелис переизбрали на пост президента FIL

Латвиец Эйнарс Фогелис сохранил пост президента Международной федерации санного спорта (FIL), сообщает официальный сайт организации.
Решение было принято на конгрессе FIL, который прошёл в немецком Берхтесгадене. Фогелис руководит федерацией с 2020 года, а его новый срок полномочий продлится до 2030 года.
Ранее FIL сообщала, что на заседаниях конгресса планируется рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Однако в итоговом заявлении организации эта тема отражения не получила.
Следующий конгресс FIL состоится в 2027 году в гибридном формате. Очная встреча членов федерации намечена на июнь 2028 года и пройдёт в Италии.