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Латвийца Фогелис переизбрали на пост президента FIL

Срок полномочий продлится до 2030 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Международной федерации санного спорта

Латвиец Эйнарс Фогелис сохранил пост президента Международной федерации санного спорта (FIL), сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято на конгрессе FIL, который прошёл в немецком Берхтесгадене. Фогелис руководит федерацией с 2020 года, а его новый срок полномочий продлится до 2030 года.

Ранее FIL сообщала, что на заседаниях конгресса планируется рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Однако в итоговом заявлении организации эта тема отражения не получила.

Следующий конгресс FIL состоится в 2027 году в гибридном формате. Очная встреча членов федерации намечена на июнь 2028 года и пройдёт в Италии.