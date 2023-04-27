Мейвезер проведет бой с внуком босса американской мафии

По информации источника, бой запланирован на 11 июня и состоится в Санрайзе, штат Флорида. По каким правилам состоится бой пока не уточняется.

46-летний Мейвезер на профессиональном ринге одержал 50 побед (27 — нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Последний профессиональной бой он провел в 2017 году, в которому одержал победу над звездой UFC Конором Макгрером.

После окончания профессиональной карьеры Мейвезер провел четыре выставочных боя и одержал четыре победы.