Мейвезер проведет бой с внуком босса американской мафии
Американский боксер Флойд Мейвезер проведет показательный поединок против Джона Готти‑третьего. Об этом сообщает портал MMA Figthing.
Американский боксер Флойд Мейвезер проведет показательный поединок против Джона Готти‑третьего. Об этом сообщает портал MMA Figthing.
По информации источника, бой запланирован на 11 июня и состоится в Санрайзе, штат Флорида. По каким правилам состоится бой пока не уточняется.
46-летний Мейвезер на профессиональном ринге одержал 50 побед (27 — нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Последний профессиональной бой он провел в 2017 году, в которому одержал победу над звездой UFC Конором Макгрером.
После окончания профессиональной карьеры Мейвезер провел четыре выставочных боя и одержал четыре победы.
30‑летний Готти с 2017 года профессионально выступает в смешанных единоборствах. На его счету пять побед и одно поражение. Также Готти известен как внук влиятельного предводителя американской мафии Джона Готти, который умер от рака в тюрьме в 2002 году.