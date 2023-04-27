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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Мейвезер проведет бой с внуком босса американской мафии

Американский боксер Флойд Мейвезер проведет показательный поединок против Джона Готти‑третьего. Об этом сообщает портал MMA Figthing.

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Источник: AP 2022

По информации источника, бой запланирован на 11 июня и состоится в Санрайзе, штат Флорида. По каким правилам состоится бой пока не уточняется.

46-летний Мейвезер на профессиональном ринге одержал 50 побед (27 — нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Последний профессиональной бой он провел в 2017 году, в которому одержал победу над звездой UFC Конором Макгрером.

После окончания профессиональной карьеры Мейвезер провел четыре выставочных боя и одержал четыре победы.

30‑летний Готти с 2017 года профессионально выступает в смешанных единоборствах. На его счету пять побед и одно поражение. Также Готти известен как внук влиятельного предводителя американской мафии Джона Готти, который умер от рака в тюрьме в 2002 году.

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