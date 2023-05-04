Майк Тайсон назвал единственную звезду в современном боксе

«После того как завершил карьеру Флойд Мейвезер, Канело, пожалуй, является единственной суперзвездой бокса. Спросите в любой точке мира о том, с кем Канело проведет следующий поединок. Спросите — и вам ответят», — сказал Тайсон.

При этом Тайсон уверен, что вскоре место Канело освободится, так как тот уже наелся боксом и готовится завершить карьеру.

32-летний мексиканец за профессиональную карьеру провел 62 боя, в которых одержал 58 побед (39 — нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Последнее поражение Канело нанес российский боксер Дмитрий Бивол в мае 2022 года.