Майк Тайсон назвал единственную звезду в современном боксе
Легендарный боксер Майк Тайсон считает, что в настоящее время среди действующих представителей это вида спорта существует только одна звезда. Об этом он рассказал в своем подкасте Hotboxin'.
Легендарный боксер Майк Тайсон считает, что в настоящее время среди действующих представителей это вида спорта существует только одна звезда. Об этом он рассказал в своем подкасте Hotboxin'.
«После того как завершил карьеру Флойд Мейвезер, Канело, пожалуй, является единственной суперзвездой бокса. Спросите в любой точке мира о том, с кем Канело проведет следующий поединок. Спросите — и вам ответят», — сказал Тайсон.
При этом Тайсон уверен, что вскоре место Канело освободится, так как тот уже наелся боксом и готовится завершить карьеру.
32-летний мексиканец за профессиональную карьеру провел 62 боя, в которых одержал 58 побед (39 — нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Последнее поражение Канело нанес российский боксер Дмитрий Бивол в мае 2022 года.
На этой неделе Сауль «Канело» Альварес в родной Гвадалахаре проведет бой против британца Джона Райдера. Мексиканец проведет защиту титула абсолютного чемпиона мира по пяти версиям. Бой состоится 7 мая.