Чемпионы мира по боксу рассказали, как потратят призовые

Чемпионы мира по боксу рассказали на пресс-конференции, куда потратят призовые деньги. Россияне Муслим Гаджимагомедов и Шарапутдин Атаев рассказали, что призовые деньги вложат в бизнес.

«Деньги потратим — квартиру купим, с родителями поделим, на ерунду тратиться не будем, вложимся в бизнес, чтобы деньги не ушли на ветер. Может быть, куплю машину, которая мне нравится — когда деньги придут», — сказал Атаев.

«После первого выигранного золота чемпионата мира (россиянин в 2019 году победил на турнире в Екатеринбурге) я вложился в бизнес. С моим товарищем я начал строить многоквартирные дома. Мы строим в Махачкале, скорее всего, буду туда вкладываться. Может, Шарапутдину продам квартиру (улыбается)», — сказал Гаджимагомедов.