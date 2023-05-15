Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Германия
США
11
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Словакия
Канада
11
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Чехия
Латвия
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Райо Вальекано
Все события
16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионы мира по боксу рассказали, как потратят призовые

Гаджимагомедов и Атаев рассказали, что призовые вложат в бизнес.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпионы мира по боксу рассказали на пресс-конференции, куда потратят призовые деньги. Россияне Муслим Гаджимагомедов и Шарапутдин Атаев рассказали, что призовые деньги вложат в бизнес.

«Деньги потратим — квартиру купим, с родителями поделим, на ерунду тратиться не будем, вложимся в бизнес, чтобы деньги не ушли на ветер. Может быть, куплю машину, которая мне нравится — когда деньги придут», — сказал Атаев.

«После первого выигранного золота чемпионата мира (россиянин в 2019 году победил на турнире в Екатеринбурге) я вложился в бизнес. С моим товарищем я начал строить многоквартирные дома. Мы строим в Махачкале, скорее всего, буду туда вкладываться. Может, Шарапутдину продам квартиру (улыбается)», — сказал Гаджимагомедов.

Гаджимагомедов занял первое место в весовой категории до 92 килограммов, вторую золотую медаль российской команде принес Атаев в весовой категории до 86 кг. Призовые за победу составили по 200 тысяч долларов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе
Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь