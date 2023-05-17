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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава WBC не позволит российскому боксеру биться за титул WBC

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман против боксерского поединка чемпиона WBA Дмитрия Бивола и чемпиона WBC Сауля Альвареса.

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Источник: AP 2022

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21−0) не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию.

«Маурисио Сулейман подтвердил, что не будет санкционировать бой Дмитрия Бивола против Канело Альвареса II за титул чемпиона мира во втором среднем весе», — сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Таким образом, реванш Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58−2) может не состояться, потому что одно из условий команды россиянина — это драться за все пояса, которые есть у мексиканца.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115−113, 115−113, 115−113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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