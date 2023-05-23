С боксера Джервонты Дэвиса сняты все обвинения в домашнем насилии

С американского непобежденного боксера, чемпиона мира в трех весовых категориях Джервонты Дэвиса сняли все обвинения, сообщает Boxingscene.

Джервонта прошел курсы «по управлению гневом и воспитанию детей». В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевел дело в статус «Закрыто».

Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.