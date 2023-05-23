С боксера Джервонты Дэвиса сняты все обвинения в домашнем насилии
Он прошел курсы «по управлению гневом и воспитанию детей».
Он прошел курсы «по управлению гневом и воспитанию детей».
С американского непобежденного боксера, чемпиона мира в трех весовых категориях Джервонты Дэвиса сняли все обвинения, сообщает Boxingscene.
Джервонта прошел курсы «по управлению гневом и воспитанию детей». В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевел дело в статус «Закрыто».
Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.
В активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.