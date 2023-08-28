Тим Цзю: Я волк, а вокруг одни гиены в стаях
Непобежденный боксер Тим Цзю рассказал о своем характере и жизненных принципах. Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Непобежденный боксер Тим Цзю рассказал о своем характере и жизненных принципах. Об этом сообщает портал Boxing Scene.
«Я не хулиган, я по-другому воспитан. Я просто хочу устраивать офигенные бои. Все просто. Я не проявляю неуважение к другим людям. И еще не буду ни с кем драться за пределами ринга. Никогда. Вот почему мне не нужна большая свита. Я вижу в больших компаниях гиен, гиен стаями. А я отлично справляюсь сам по себе. Я волк», — сказал Цзю.
Тим Цзю — старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю. Он выступает под флагом Австралии. Цзю-младший провел в профессиональном боксе 23 боя и одержал 23 победы, 17 из которых — нокаутом.
В марте 2023 года Тим Цзю завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. В сентябре этого года он получит титул полноценного чемпиона мира, который перейдет к нему от американца Джермелла Чарло. Первую защиту титула он проведет 15 октября в поединке против американца Брайана Мендосы.