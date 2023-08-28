Тим Цзю: Я волк, а вокруг одни гиены в стаях

«Я не хулиган, я по-другому воспитан. Я просто хочу устраивать офигенные бои. Все просто. Я не проявляю неуважение к другим людям. И еще не буду ни с кем драться за пределами ринга. Никогда. Вот почему мне не нужна большая свита. Я вижу в больших компаниях гиен, гиен стаями. А я отлично справляюсь сам по себе. Я волк», — сказал Цзю.