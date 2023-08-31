Фьюри высмеял украинского боксера Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри высмеял в социальных сетях украинца Александра Усика, натянув по грудь боксерские трусы.
Британский боксер Тайсон Фьюри высмеял в социальных сетях украинца Александра Усика, натянув по грудь боксерские трусы.
Фьюри пошутил над Усиком после эпизода, случившегося во время его боя против Даниэля Дюбуа.
Поединок Усика и Дюбуа прошел 26 августа и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Усик упал на канвас и взял пятиминутный перерыв после удара британца ниже пояса. После боя Дюбуа заявил, что его лишили победы, потому что удар пришелся в корпус, а его промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о намерении обжаловать результат поединка. Всемирная боксерская ассоциация признала, что Дюбуа нанес удар ниже пояса.
Фьюри опубликовал в одной из своих соцсетей фото, где он позирует в боксерских трусах гигантского размера. Их штанины приходятся спортсмену по колено, а пояс натянут почти по линии солнечного сплетения на груди. В подписи к фото Фьюри отметил своего будущего соперника Фрэнсиса Нганну, а также самого Усика.
Ранее команды Фьюри и Усика вели переговоры об объединительном чемпионском бое, но в итоге стороны не смогли прийти к соглашению.