Фьюри высмеял украинского боксера Усика

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239322&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фьюри пошутил над Усиком после эпизода, случившегося во время его боя против Даниэля Дюбуа.

Поединок Усика и Дюбуа прошел 26 августа и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Усик упал на канвас и взял пятиминутный перерыв после удара британца ниже пояса. После боя Дюбуа заявил, что его лишили победы, потому что удар пришелся в корпус, а его промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о намерении обжаловать результат поединка. Всемирная боксерская ассоциация признала, что Дюбуа нанес удар ниже пояса.

Источник: Соцсети

Фьюри опубликовал в одной из своих соцсетей фото, где он позирует в боксерских трусах гигантского размера. Их штанины приходятся спортсмену по колено, а пояс натянут почти по линии солнечного сплетения на груди. В подписи к фото Фьюри отметил своего будущего соперника Фрэнсиса Нганну, а также самого Усика.