Детство и юность

Константин Цзю родился 19 сентября 1969 года в небольшом российском городе Серове в Свердловской области. Фамилию будущий чемпион получил в наследство от деда, корейца по национальности, который приехал в Россию из Китая в начале XX века.

В детстве мальчик рос задиристым и подвижным. С целью направить энергию Кости в плодотворное русло отец в 1979 году отвел сына в секцию бокса в местную ДЮСШ.

Карьера

Уже через шесть месяцев занятий в зале 10-летний Цзю начал побеждать на ринге более опытных ребят, которые были старше него. Спустя два года Костей начали интересоваться тренеры юниорской сборной СССР. Это время можно считать началом любительской спортивной биографии Кости Цзю, которая двигалась только вверх.

Цзю стал призером различных региональных и международных соревнований. В 1985 году спортсмен выиграл чемпионат РСФСР среди юношей в своей возрастной категории. Сразу после этого Костя Цзю иногда стал выступать на соревнованиях со взрослыми боксерами.

Первые успехи в боксе

В 1989 году 20-летний Константин добился своего первого серьезного успеха. В этом году он выиграл золотые медали чемпионата СССР, а после выступил на чемпионате Европы, где сумел добраться до первого места на пьедестале почета. На чемпионате мира по боксу, который прошел в Москве в 1989 году Костя Цзю занял третье место среди спортсменов в весе до 60 килограмм.

В 1990 и 1991 году спортсмен стал победителем чемпионата Советского союза и призером ряда международных соревнований. Так 1990 году Цзю завоевал золото на Играх Доброй Воли в Сиэтле. В следующем году боксер выиграл золото на чемпионате Европы в Гетеборге и чемпионате мира в Сиднее. В финальном бою чемпионата мира россиянин уверенно победил будущего чемпиона в профессионалах Вернона Форреста.

Костя Цзю в Австралии

После таких успехов на международной арене спортсмен привлек внимание австралийского тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди. Они убедили Костю Цзю переехать в Австралию для тренировок и продолжения спортивной карьеры на профессиональном уровне.

Лучшие бои

Цзю дебютировал в профессионалах с боя против Дэррелла Хайлса, он выиграл австралийского соперника техническим нокаутом в первом же раунде. После этого Костя провел 12 успешных поединков, а в 1995 году победив Джэйка Родригеса, стал чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Правда через два года проиграл титул Винсу Филлипсу.

После поражения от Филлипса Костя хотел реабилитироваться. В 1999 году он претендовал на титул чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе в бою против мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса. Цзю уверенно провел поединок и в 10 раунде одержал победу.

Через год Константин выиграл легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса защищая свой пояс. Чавес в свое время был чемпионом в нескольких весовых категориях, но Цзю не оставил ему шансов.

В 2001 году Костя Цзю стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе. Он провел бой с американским чемпионом Забом Джудой. Цзю отправил Джуда на настил ринга во втором раунде.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры Цзю оставался одним из сильнейших спортсменов мира в своей весовой категории. Многочисленные победы принесли Косте Цзю славу и мировое признание в мире бокса. Он стал настоящей звездой в Австралии, в мире и в России. В 2005 году после проигранного боя с британцем Рикки Хаттоном Костя Цзю завершил боксерскую карьеру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-104001001&hd=2&id=171391500&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жизнь после завершения карьеры

Закончив свой путь на ринге в качестве боксера Цзю начал тренировать других спортсменов. Для своих воспитанников он разработал специальную систему тренировок, которая позволяла добиваться успехов в Австралии на протяжении нескольких лет. Вернувшись на родину спортсмен давал мастер-классы и тренировал по своей методике известных спортсменов. Среди них были Денис Лебедев, Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев.

Также на собственные деньги Косте удалось открыть в России ряд спортивных школ. Он хотел популяризировать бокс в стране. В 2010 году с той же целью Костя Цзю возглавил редакцию первого на территории России электронного журнала о боевых единоборствах Fight Magazine.

В разные годы Цзю принимал участие в таких проектах как «Костя Цзю. Быть первым», «Топ-модель по-австралийски», Dancing with the Stars и других. Помимо этого Костя Цзю также сыграл несколько ролей-камео в австралийских сериалах.

Личная жизнь

Первая жена Кости Наталья работала парикмахером в Серове. Пара поженилась, когда Цзю предложили переехать в Австралию. Прожив вместе 20 лет они развелись. У Кости и Натальи трое детей: сыновья Тимофей, Никита и дочь Анастасия.

Причиной расставания Натальи и Кости, по слухам, послужило увлечение боксера другой женщиной. Измену Наталья Цзю не простила. Константин оставил все имущество в Австралии Наталье и детям и уехал в Москву. Он забрал из дома только свои награды и спортивное оборудование. С бывшей женой боксер поддерживает отношения.

В 2015 году Костя Цзю женился во второй раз на Татьяне Авериной, хотя уверял, что штамп в паспорте это лишнее. У пары есть совместные дети — сын Владимир и дочь Виктория, а также Никита от первых отношений Татьяны.

Костя с Татьяной обосновались в Москве. Сначала они жили в квартире, но после того, как в семье появились дети, бывший спортсмен решил построить загородный дом.

Достижения и награды

1989, 1991 — чемпион Европы;

1989 — бронзовый призер чемпионата мира;

1991 — чемпион мира;

1995 — чемпион мира по версии IBF;

1999 — чемпион мира по версии WBC;

2001 — абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.

В 2004 году Косте присвоили почетную награду Международного совета российских соотечественников и Правительства Москвы «Соотечественник года» — за выдающиеся спортивные достижения и пропаганду Олимпийского движения.

12 июня 2011 года Костю Цзю включили в Международный зал боксерской славы как человека, который внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

Интересные факты

Константин придерживается принципов правильного питания. Он старается не объедаться, не употреблять лишних жиров и углеводов, пить много воды.

Спортсмен регулярно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме. Упражнение, которое делает боксер каждый день, — разговор в упоре лежа на кулаках. Простоять так нужно, пока есть силы беседовать. Личный рекорд Цзю составляет 12 минут.

Достойными соперниками на ринге боксер считает Артуро Гатти, Оскара Де Ла Хойю, Флойда Мейвезера-младшего.

В 2004 году Костя Цзю встретился с Владимиром Путиным. Президент поздравил его с победой, а он в свою очередь вручил Путину боксерские перчатки с надписью: «Огромная благодарность за Ваш вклад и веру».

Боксер старается избегать публичных мероприятий и светской жизни. Он любит проводить время дома с семьей или в бане и на рыбалке с друзьями.

Сыновья Цзю Тим и Никита также выступают в профессиональном боксе. Тим провел на ринге 23 боя и одержал 23 победы, 17 из которых — нокаутом. В марте 2023 года Тим Цзю завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. В сентябре этого года он получит титул полноценного чемпиона мира, который перейдет к нему от американца Джермелла Чарло.

Никита Цзю выступает в первой средней весовой категории. Совсем недавно он победил австралийца Джека Брубейкера. Теперь на его счету семь побед в семи поединках, шесть из которых завершились досрочно.