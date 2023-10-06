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19:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент WBC: Бой между Биволом и Бетербиевым сейчас невозможен

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Маурисио Сулейман высказался о невозможности проведения титульного боя за звание абсоютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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Источник: AP 2023

В 2022 году WBC отказался проводить бои с участием российских и белорусских спортсменов из-за событий на Украине. Глава WBC заявил, что Дмитрий Бивол не может проводить бои, организованные Всемирным боксерским советом.

«Мы уже несколько раз объясняли, что Бивол должен связаться с нами и выразить свою точку зрения на то, почему мы не должны считать его россиянином. Потому что мы не организуем поединки с участием граждан России и Беларуси, мы не поддерживаем спортсменов из этих двух стран.
Он уже несколько месяцев не выходит с нами на связь. Тут все просто. Если Дмитрий считает, что к нему плохо относятся, и что у него должен быть другой статус, то он должен обратиться к нам», — приводит слова Сулеймана Boxing News.

Также Маурисио Сулейман ответил, почему россиянин Артур Бетербиев не отстранен от соревнований под эгидой WBC.

«Артур проживает в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксерская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история», — добавил глава WBC.

Следующим соперником Бетербиева станет британец Каллум Смит. Титульный бой WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе должен состояться в первой половине 2024 года.

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