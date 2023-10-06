Президент WBC: Бой между Биволом и Бетербиевым сейчас невозможен

«Мы уже несколько раз объясняли, что Бивол должен связаться с нами и выразить свою точку зрения на то, почему мы не должны считать его россиянином. Потому что мы не организуем поединки с участием граждан России и Беларуси, мы не поддерживаем спортсменов из этих двух стран.

Он уже несколько месяцев не выходит с нами на связь. Тут все просто. Если Дмитрий считает, что к нему плохо относятся, и что у него должен быть другой статус, то он должен обратиться к нам», — приводит слова Сулеймана Boxing News.