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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Нганну ответил на вопрос об уходе из бокса после нокаута от Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о своих планах после поражения в боксерском поединке с Энтони Джошуа. Об этом сообщает MMA Fighting.

Источник: Reuters

Поединок прошел 8 марта в Саудовской Аравии. Нганну проиграл нокаутом во втором раунде, дважды побывав перед этим в нокдауне. Это был второй бой 37-летнего камерунца в профессиональном боксе — в октябре 2023 года он по очкам проиграл непобежденному чемпиону мира Тайсону Фьюри.

«Сейчас я точно не знаю, какой бой буду искать дальше. Я знаю, что возьму некоторое время, чтобы отдохнуть, сосредоточиться на себе, а потом, когда буду готов, вернусь к тренировкам. Тогда мы сможем начать обсуждать бои. А пока мы будем просто жить. Потому что всегда помните, что неважно, какая у вас профессия, всегда есть жизнь, и у нас она продолжается и будет продолжаться.

Я не закончил с боксом и не закончил с ММА. В принципе, сейчас у меня есть соперник в PFL — Ренан Феррейра. Это будет мой будущий соперник в PFL, но, опять же, в будущем у меня ещё много боев. Я все еще могу совмещать виды спорта. Я все еще собираюсь заниматься и тем, и другим», — сказал Нганну.

В феврале 2021 года Нганну отправил в нокаут Стипе Миочича и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе. В начале 2023 года он покинул организацию, проведя одну успешную защиту пояса. В мае 2023 года Нганну подписал контракт с американским промоушеном Professional Fighters League (PFL), в котором он должен дебютировать в этом году.

На счету Нганну в смешанных единоборствах 17 побед (12 — нокаутом) и три поражения.

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