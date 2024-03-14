Майк Тайсон показал видео с тренировки перед боем с блогером

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240778&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

57-летний Майк Тайсон начал подготовку к поединку.с блогером и боксером Джейком Полом.

Ожидается, что бой пройдет 20 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в техасском городе Арлингтоне. На арене проводит свои матчи команда НФЛ «Даллас Ковбойс». Стадион может вместить до 105 тысяч человек.

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. За свою карьеру Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990).

В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.