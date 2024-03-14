Майк Тайсон показал видео с тренировки перед боем с блогером
Легендарный боксер снабдил видеоролик подписью: «День 1. Веселье только началось».
Легендарный боксер снабдил видеоролик подписью: «День 1. Веселье только началось».
57-летний Майк Тайсон начал подготовку к поединку.с блогером и боксером Джейком Полом.
Ожидается, что бой пройдет 20 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в техасском городе Арлингтоне. На арене проводит свои матчи команда НФЛ «Даллас Ковбойс». Стадион может вместить до 105 тысяч человек.
Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. За свою карьеру Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990).
В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.
У 27-летнего Пола девять побед в 10 боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри, младшего брата действующего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.