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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Майк Тайсон показал видео с тренировки перед боем с блогером

Легендарный боксер снабдил видеоролик подписью: «День 1. Веселье только началось».

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57-летний Майк Тайсон начал подготовку к поединку.с блогером и боксером Джейком Полом.

Ожидается, что бой пройдет 20 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в техасском городе Арлингтоне. На арене проводит свои матчи команда НФЛ «Даллас Ковбойс». Стадион может вместить до 105 тысяч человек.

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. За свою карьеру Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990).

В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.

У 27-летнего Пола девять побед в 10 боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри, младшего брата действующего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

 «Не я ответственный». Тренер «Спартака» Абаскаль — о ситуации с...
Майк Тайсон показал видео с тренировки перед боем с блогером
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