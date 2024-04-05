«Я Александр Грозный». Усик — о прозвищах, которые дал ему Фьюри

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«Его главная сильная сторона в том, что он очень большой. Но в определенных обстоятельствах это может быть уже не сильной стороной. Я собираюсь использовать все, что возможно, против Тайсона. Он великий боксер, потому что, даже падая, он всегда поднимался. Это помогло ему стать одним из мировых чемпионов», — сказал Усик.

Также Усик ответил на вопрос об отношении к оскорбительным прозвищам «кролик» и «средневес», который дал ему Фьюри.

«Слушай, мое прозвище — Кот. Но улица называет меня “Александр Грозный”, — заявил Усик.

Бой между Усиком и Фьюри является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет. Он запланирован на 18 мая и пройдет в Саудовской Аравии.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).