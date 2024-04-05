«Я Александр Грозный». Усик — о прозвищах, которые дал ему Фьюри

«Его главная сильная сторона в том, что он очень большой. Но в определенных обстоятельствах это может быть уже не сильной стороной. Я собираюсь использовать все, что возможно, против Тайсона. Он великий боксер, потому что, даже падая, он всегда поднимался. Это помогло ему стать одним из мировых чемпионов», — сказал Усик.
Также Усик ответил на вопрос об отношении к оскорбительным прозвищам «кролик» и «средневес», который дал ему Фьюри.
«Слушай, мое прозвище — Кот. Но улица называет меня “Александр Грозный”, — заявил Усик.
Бой между Усиком и Фьюри является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет. Он запланирован на 18 мая и пройдет в Саудовской Аравии.
В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).
В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейном результате.