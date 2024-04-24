Никита Цзю впервые защитил титул чемпиона Австралии

Источник: Соцсети

Цзю одержал победу единогласным решением судей в десятираундовом поединке над соотечественником Данило Креати.

«Я знал, что он будет непростым и очень скользким противником. Честно говоря, он мог провести стремительный удар. Думаю, я потряс его раньше. Было здорово получить этот опыт. Мне действительно пришлось пережить сложную “шахматную партию”, — приводит слова Цзю пресс-служба Федерации бокса Австралии в одной из соцсетей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241042&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Никита Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю и брат Тима Цзю. Теперь на счету Цзю девять побед в профессиональной карьере, семь из которых нокаутом и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундору. На кону стояли чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Цзю проведет реванш с Фундорой, так как эта опция была предусмотрена в контракте.