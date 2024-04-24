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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Цзю впервые защитил титул чемпиона Австралии

Австралийский боксер Никита Цзю провел успешную защиту титула чемпиона страны в первом среднем весе.

Источник: Соцсети

Цзю одержал победу единогласным решением судей в десятираундовом поединке над соотечественником Данило Креати.

«Я знал, что он будет непростым и очень скользким противником. Честно говоря, он мог провести стремительный удар. Думаю, я потряс его раньше. Было здорово получить этот опыт. Мне действительно пришлось пережить сложную “шахматную партию”, — приводит слова Цзю пресс-служба Федерации бокса Австралии в одной из соцсетей.

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26-летний Никита Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю и брат Тима Цзю. Теперь на счету Цзю девять побед в профессиональной карьере, семь из которых нокаутом и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундору. На кону стояли чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Цзю проведет реванш с Фундорой, так как эта опция была предусмотрена в контракте.

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