Боксер лишен титула за вождение в нетрезвом виде
33-летний Джермалл Чарло лишен титула чемпиона мира по версии WBC.
33-летний Джермалл Чарло лишен титула чемпиона мира по версии WBC.
Американский боксер Джермалл Чарло лишился титула из-за того, что был арестован за вождение в нетрезвом виде. Таким образом, полноправным чемпионом по версии WBC в среднем весе стал Карлос Адамес из Доминиканской республики.
По данным полиции штата Техас, Чарло на Lamborghini Urus столкнулся с другим автомобилем, а когда полицейские попытались остановить Джермалла, он проигнорировал их требование. В крови боксера была обнаружена концентрация алкоголя, почти в два раза превышающая допустимую норму. Вскоре Чарло был отпущен под залог в размере 9500 долларов.
Чарло последний бой провел против американца Хосе Бенавидеса-младшего в ноябре 2023 года. В этом поединке, продлившемся всю дистанцию, Джермалл одержал победу единогласным решением судей. На его счету в профессиональном боксе 33 победы (22 нокаутом) и ни одного поражения.