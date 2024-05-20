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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Тайсон Фьюри хочет приехать на Украину

Британский боксер Тайсон Фьюри, после поражения от Александра Усика заявил, что хочет провести отпуск на Украине.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

— Я хотел бы приехать на твою родину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной, — приводит слова Фьюри TNT Sports.

— Без проблем, друг, — ответил Усик.

Ранее Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри.

37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владел Фьюри.

Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории после британца Леннокса Льюиса, который владел тремя поясами по престижным версиям с 1999 по 2000 год.

Тайсон Фьюри потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 34 победах (24 нокаутом) и 1 ничьей. Он не сумел в четвертый раз защитить титул чемпиона мира по версии WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером.

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