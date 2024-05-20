Тайсон Фьюри хочет приехать на Украину
Британский боксер Тайсон Фьюри, после поражения от Александра Усика заявил, что хочет провести отпуск на Украине.
Британский боксер Тайсон Фьюри, после поражения от Александра Усика заявил, что хочет провести отпуск на Украине.
— Я хотел бы приехать на твою родину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной, — приводит слова Фьюри TNT Sports.
— Без проблем, друг, — ответил Усик.
Ранее Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри.
37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владел Фьюри.
Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории после британца Леннокса Льюиса, который владел тремя поясами по престижным версиям с 1999 по 2000 год.
Тайсон Фьюри потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 34 победах (24 нокаутом) и 1 ничьей. Он не сумел в четвертый раз защитить титул чемпиона мира по версии WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером.