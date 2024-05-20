Эвандер Холифилд оценил выступление Усика и Фьюри

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18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинский боксер Александр Усик победил раздельным судейским решением (114−113, 113−114, 115−112), нанеся британцу Тайсону Фьюри первое поражение в карьере.

«Очень интересный бой. Оба показали то, чего я ещё не видел. Я впервые увидел Тайсона Фьюри таким потрясённым. И он показал, что способен драться на ближней дистанции. Я впервые увидел, как потрясли Усика, но он также смог восстановиться. Оба бойца отдали все силы. Все довольны тем, как дрались эти парни. Никто не удерживал соперника. Чистый бой», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

После боя Тайсон Фьюри был недоволен решением судей. Также он заявил о готовности провести бой-реванш с Усиком.

«Верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой, и я вернусь, у нас есть пункт о реванше. Поздравления Александру, Господь благослови его. Я хочу немедленный реванш, в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — сказал Фьюри после боя.

Александр Усик стал вторым после Эвандера Холифилда боксером, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе.