Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри

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«Бой‑реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года. Мир увидит еще один исторический бой. Наша приверженность поклонникам бокса продолжается. Мы надеемся, вам понравится», — написал функционер в соцсетях.

19 мая Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. После боя Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на первый бой.