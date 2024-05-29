Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри
Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря.
Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря.
«Бой‑реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года. Мир увидит еще один исторический бой. Наша приверженность поклонникам бокса продолжается. Мы надеемся, вам понравится», — написал функционер в соцсетях.
19 мая Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. После боя Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на первый бой.
После победы над Фьюри Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. На счету 37-летнего украинца 22 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 22 победы (14 — нокаутом).