Дмитрий Бивол подписал контракт на супербой против Бетербиева
Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой против своего соотечественника Артура Бетербиева.
Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой против своего соотечественника Артура Бетербиева.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится в Эр‑Рияде 12 октября.
«Это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Контракт на эту дату подписан. Поэтому все даты официальные», — заявил Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола.
Ранее министр спорта Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Бивол и Бетербиев сразятся в октябре в столице Саудовской Аравии.
В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола, являющегося чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации, 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.