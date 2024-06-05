Дмитрий Бивол подписал контракт на супербой против Бетербиева

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится в Эр‑Рияде 12 октября.

«Это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Контракт на эту дату подписан. Поэтому все даты официальные», — заявил Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола.

Ранее министр спорта Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Бивол и Бетербиев сразятся в октябре в столице Саудовской Аравии.