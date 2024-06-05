19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Бивол подписал контракт на супербой против Бетербиева

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой против своего соотечественника Артура Бетербиева.

Источник: Reuters

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится в Эр‑Рияде 12 октября.

«Это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Контракт на эту дату подписан. Поэтому все даты официальные», — заявил Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола.

Ранее министр спорта Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Бивол и Бетербиев сразятся в октябре в столице Саудовской Аравии.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола, являющегося чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации, 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.

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